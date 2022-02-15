شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 3 شركات متخصصة لنقل المخلفات الصلبة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة منطقة نجران اليوم، خدمة نقل المخلفات الصلبة "معلومة المصدر"، وذلك من خلال تأهيل واعتماد 3 شركات متخصصة في هذا المجال.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبد الله بن عائض دلبوح، أن الخدمة تتضمن نقل المخلفات الصلبة "معلومة المصدر" الناتجة من جهات مرخصة بأعمال الترميم والهدم داخل المدينة، ونقلها للأماكن المخصصة في المرادم، وذلك لضمان عدم تكرار أعمال الرمي العشوائي، حرصاً على التخلص من المخلفات الصلبة والحد من مظاهر التشوه البصري، والإسهام في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، تحقيقاً لمستهدفات القطاع البلدي, مشيراً إلى إمكانية طلب الخدمة مباشرة من الشركات المعتمدة لدى الأمانة، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالف عبر رقم البلاغات الموحد 940.