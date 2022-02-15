شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات وتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلةً بالرئيس التنفيذي الدكتور هشام الحيدري والوفد المرافق له، وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

واستعرض مساعد الرئيس العام المكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري ما يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للحرمين الشريفين وتطوير الخدمات المقدمة للمصلين والزوار بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل كل ما يمكنهم من إتمام شعائرهم بطمأنينة.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري ما تقدمه ‏الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خدمات وتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي مثل خدمات الترجمة الإشارية ومصاحف.