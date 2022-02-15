محمد بن مسعود - الدمام - أخفتها عن اقرب المقربين لها .. لن تصدق ماهي الديانة الحقيقية لنجمة ذا فويس “نداء شرارة” !

نداء شرارة الفنانة الأردنية التي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس حيث حصلت على لقب أحلى صوت في عام 2015،

قصتها مع شيرين عبد الوهاب وتصريحات صحفية أثارت الجدل وردها على خلع الحجاب، جنسيتها ما هي، عمرها وما برجها الفلكي،

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زوجها من هو ومعلومات عنه، أولادها معلومات عنهم، كل هذا وأكثر تجدونه في هذا المقال وصور خاصة لها.

معلومات عن نداء شرارة اسمها بالكامل: نداء نمر أبو شرارة. الاسم الفني: نداء شرارة. تاريخ الميلاد: 28 ديسمبر 1993.

جنسيتها: أردنية. محل الميلاد: عمان. الإقامة الحالية: الأردن. عمرها: 26 عام. برجها الفلكي: برج الجدي.

الديانة: مسلمة. المهنة: مغنية أردنية. عمرها في عام 2020: عمرها حتى الآن 28 عام. سنوات النشاط: منذ عام 2010 حتى الآن. نداء شرارة وشيرين عبد الوهاب خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج “مجموعة إنسان”، قالت أنها دعمت نداء شرارة ودعت الجميع لكي يدعم نجمة ذا فويس الموسم الثالث، توجهت بالحديث نحو فوزها بالبرنامج

وقالت أنه لولا دعمها ما ربحت الفنانة نداء شرارة، وقالت رداً علي حديثها أنها لم تربح ديناراً واحداً من بعد البرنامج وكل من ربح هو شيرين عبد الوهاب وأنها دعمتها من أجل المال فقط ، وأضافت نداء قائلة أنها ما كسبته من حب الناس واحترامهم لها فإن هذا بفضل أخلاقها وتواضعها وصوتها الذي جعل الناس يحبونها، وأكملت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد دعتها لتغني معها في حفلها في بعلبك” ولكنها لم تشعر بوجود نداء شرارة، وقالت بعد ذلك أنها حزنت كثيراً ولم تقدرها في هذا الموقف، وختمت قائلة: “شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة جداً فمن العيب أن تفعل مثل هذه الأفاعيل”.