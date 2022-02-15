24 مليون دولار ارباح «أريج» في 2021.. والعائد على السهم يصل لـ12.1 دولار للسهم الواحد

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة المجموعة العربية للتأمين (أريج) 24.065 مليون دولار صافي ربح عائد على المساهمين للسنة المالية المنتهية في الـ31 ديسمبر 2021، مقابل تحقيقها لـ13.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بـأرتفاع نسبته 77%.
ووصل العائد على السهم العادي لـ12.1 دولار للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لـ6.8 للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباخ نقدية على الاسهم العادية بنسبة 2.5% من رأس المال المدفوع، أي 0.025 دولار امريكي للسهم الواحد.
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