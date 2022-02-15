اخبار الخليج – الحبس سنة لعشريني زور الفحص الخاص بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهم خليجي« يبلغ من العمر 20 سنة»، وذلك لمدة سنة وابعادة عن البلاد بعد تنفيذ ومصادر المحرر المزور بقضية تزوير محرر الخاص بفحص فيروس كورونا

وادانت المحكمة المتهم لانه في 2 ديسمبر 2021 انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي «نتيجة الفحص الخاصة بفايروس كرونا» المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة بأن أمد ذلك المجهول ببيناته الشخصية فتمكن ذلك المجهول من اصطناع ذلك المحرر وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وتتحصل تفاصيل القضية إلى أن أثناء تواجد المتهم بمنطقة المنامة أخذ يسأل المارة عن عمل فحص الخاص باختبار فيروس كرونا، فحضر اليه شخص اسيوي الجنسية (مجهول) وآخبره بأنه سوف يقوم بجلب نتيجة الفحص مقابل 100 ريال، فقام المتهم لإعطاء المجهول بياناته الشخصية وبعد حوالي 30 دقيقة عاد اليه وسلمه شهادة فحص كورونا منسوب صدورها لوزارة الصحة بمملكة البحرين مصطنعة على غرار الشهادات الصحيحة تفيد بأنه غير مصاب، وبذات التاريخ توجه الي جسر الملك فهد لمغادرة البحرين وقام بتسليم موظف الصحة الشهادة فاكتشف ان الرمز غير صحيح وأن الشهادة مزورة فتم إبلاغ مكتب العمليات بشرطة جسر الملك فهد وتم ضبط المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وثبت بخطاب وزارة الصحة بأن شهادة الفحص موضوع الدعوى غير صحيحة.