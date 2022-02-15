محمد بن مسعود - الدمام - القيادة أعربت فيهما عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جيتاناس ناوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس جيتاناس ناوسيدا. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 11:50 AM القيادة أعربت فيهما عن أطيب التمنيات للشعب الصديق برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد لـرئيس ليتوانيا برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد لـرئيس ليتوانيا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جيتاناس ناوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس جيتاناس ناوسيدا. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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