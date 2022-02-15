قدّمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا، بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة؛ لعلاج الحالات العاجلة، وأمراض الأطفال، والعيون، والسرطان، بالإضافة إلى مساندة مرضى الفشل الكلوي.
ويهدف الصندوق من خلال منصة شفاء، إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين، وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع؛ لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى في جميع أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها التي بلغ عددها أكثر من 50 جمعية صحية.
وتُعد منصة “شفاء” أول منصة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية.صندوق الوقف الصحي
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 11:39 AM
لتخفيف معاناة المرضى وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم“صندوق الوقف الصحي” يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا
قدّمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا، بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة؛ لعلاج الحالات العاجلة، وأمراض الأطفال، والعيون، والسرطان، بالإضافة إلى مساندة مرضى الفشل الكلوي.
ويهدف الصندوق من خلال منصة شفاء، إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين، وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع؛ لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى في جميع أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها التي بلغ عددها أكثر من 50 جمعية صحية.
وتُعد منصة “شفاء” أول منصة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد لـرئيس ليتوانيا
- بوادر تهدئة أم مناورة ما قبل الاجتياح.. روسيا تعلن سحب قوات منتشرة قرب أوكرانيا
- القيادة تهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده
- "صندوق الوقف الصحي" يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا
- من التبغ والأغذية إلى التعليم.. قراءة رقمية في أسعار الجملة والتضخم بالسعودية
كانت هذه تفاصيل خبر "صندوق الوقف الصحي" يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.