تحذيرات للنساء والفتيات…  «مغتصب خطير»  يفر من سجن بريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - طلبت السلطات البريطانية من السكان، المساعدة في البحث عن مغتصب هرب من السجن، حيث كان يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة، بعد سنوات من جرائم الاعتداء على النساء والفتيات.
وقالت شرطة لينكولنشاير إن الهارب بول روبسون يمكن أن يتسبب في «ضرر حقيقي لأي شخص يصادفه»، داعية للاتصال بالرقم المخصص للشرطة على الفور في حال رؤيته. وتم الإبلاغ عن اختفاء روبسون، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، من سجن في بوسطن بلينكولنشاير، حوالي الساعة السابعة من صباح الأحد.
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