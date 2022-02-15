السعوديـــة أفـــراح العثمـــان أول شابـــة عربيــــــة تقـــــود غواصـــــة غيــــر مأهولـــة

محمد بن مسعود - الدمام - بإرادة قوية وناعمة، غدت الفتاة السعودية أفراح العثمان، أول فتاة عربية تقود غواصة مسيرة غير مأهولة في المياه العميقة.

ووفق وسائل إعلام رسمية سعودية، تنتمي أفراح العثمان إلى فريق رحلة استكشاف البحر الأحمر على متن السفينة العالمية الغواصة «أوشن إكسبلورر»، وهي طالبة دكتوراه تخصصت في علوم البحار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وسلط «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية» الضوء على المواطنة السعودية أفراح العثمان طالبة الدكتوراه تخصص علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والتي تعد أول فتاة عربية تقود غواصة غير مأهولة في المياه العميقة.

وأوضح المركز الوطني للحياة الفطرية، ضمن اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أن العثمان قامت بقيادة الغواصة خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر التي أطلقها المركز يوم 4 فبراير وتستمر لمدة 19 أسبوعاً.