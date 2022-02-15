«الصحة»: تسجيل 4818 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»..وتعافي 7002 ولا وفيات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 23967 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9182056 فحصاً.كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 4818 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 52082 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 7002 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين415114.

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