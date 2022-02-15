المرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. “المسند”: لهذا السبب لا تخرجوا للبر!

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.
وأضاف “المسند”؛ عبر حسابه على “تويتر”، “درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً”.
وأردف: “متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية “.
وتابع: “اليوم 14 رجب | 15 فبراير – شباط 6 نوء سعد الذابح – 6 العقارب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ”.حالة الطقس الأرصاد درجة الحرارة استقرار جوي
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443 08:46 AM
قال: “الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع” ثم تنخفض قليلاًالمرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. “المسند”: لهذا السبب لا تخرجوا للبر!
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.
وأضاف “المسند”؛ عبر حسابه على “تويتر”، “درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً”.
وأردف: “متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية “.
وتابع: “اليوم 14 رجب | 15 فبراير – شباط 6 نوء سعد الذابح – 6 العقارب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ”.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- تحذيرات للنساء والفتيات... «مغتصب خطير» يفر من سجن بريطاني
- السعوديـــة أفـــراح العثمـــان أول شابـــة عربيــــــة تقـــــود غواصـــــة غيــــر مأهولـــة
- «الصحة»: تسجيل 4818 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»..وتعافي 7002 ولا وفيات
- النجمة يحقق انتصارًا جديدًا والشباب يجتاز الاتحاد
- الإحصاء الخليجي: 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95.2 %
كانت هذه تفاصيل خبر المرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. "المسند": لهذا السبب لا تخرجوا للبر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.