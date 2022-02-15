النجمة يحقق انتصارًا جديدًا والشباب يجتاز الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق النجمة سلسلة انتصاراته في دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/2022، وذلك عندما نجح في الفوز على فريق البحرين بنتيجة 36/29 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الإثنين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن منافسات الجولة الأولى من القسم الثاني للمسابقة، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بنتيجة 19/14. ورفع النجمة رصيده إلى 33 نقطة مؤكدا انفراده بصدارة الترتيب العام، والصعود خطوة جديدة نحو المحافظة على لقب الدوري الذي في حوزته، فيما وصل البحرين إلى النقطة 16.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الشباب من تحقيق انتصار مهم في بداية مشواره بالقسم الثاني على حساب فريق الاتحاد بنتيجة 29/20، في مباراة فرض فيها الشباب سيطرته منذ البداية مستفيدا من تألق لاعبيه واكتمال صفوفه بعودة عبدالله الزيمور وجاهزية أحمد جلال اللذين غابا عن منافسات القسم الأول، فيما تأثر الاتحاد بإضاعة الفرص وعدم الدخول في أجواء المباراة مبكرا، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الشباب بواقع 14/8.

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 25 متساويا مع فريق الاتحاد ومتقدما في سلم الترتيب، وهو ما يفتح الباب أمام الفريق للمنافسة على مركز متقدم بنهاية القسم الثاني من المسابقة.

هذا وتختتم مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من القسم الثاني للمسابقة، وذلك بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق باربار (18 نقطة) مع جاره فريق الاتفاق (25 نقطة) في ديربي المحافظة الشمالية عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وتليها آخر مباريات الجولة والتي تجمع فريق الأهلي (25 نقطة) وفريق التضامن (17 نقطة) في الساعة السابعة والنصف، في لقاء مهم للأهلاوية الراغبين في المحافظة على آمالهم في المنافسة على اللقب.