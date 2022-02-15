«أحمر الشواطئ» يشارك في «غرب آسيا» الثانية بمدينة جدة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل منتخب الكرة الشاطئية تحضيراته واستعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وأقربها بطولة غرب آسيا الثانية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في يونيو القادم، إذ يقود «أحمر» الشواطئ المدرب الوطني صادق مرهون الذي حل بديلا للمدرب الوطني محمد الغاوي بعد تقديم الأخير اعتذاره عن الاستمرار في مهمته الفنية.

ويأمل القائمون على الكرة الشاطئية البحرينية أن يقدم «الأحمر» الصورة المثالية خلال الفترة القادمة خصوصا مع الطلب البحريني الذي قدم في الفترة الماضية بشأن استضافة «مونديال الرمال» كأس العالم في العام 2023، وتسلم الاتحاد الدولي ملف الاستضافة في وقت سابق.

وتبدو فرصة مملكة البحرين كبيرة ووافرة للحصول على حق الاستضافة لا سيما وأن المنافسين الراغبين في الاستضافة وهم جزر سيشل، والإمارات الخليج 365 لهما أن نالوا حق الاستضافة وهو ما يجعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح هذا الحق لغبرها من الدول بهدف انتشار اللعبة وتشجيع الاتحادات الأهلية على الاهتمام بهذه اللعبة.

وسبق لمنتخب البحرين للكرة الشاطئية أن حقق إنجازات جيدة وكبيرة في مجال اللعبة خصوصا مع انطلاقتها بداية من العام 2006 عندما حقق لقب كأس أسيا ليصل لكأس العالم في إيطاليا وخلال هذه المشاركة قدم مستويات فنية بارزة ونتائج جيدة، وفي النسخة التي تلتها 2009 وصل منتخبنا للمباراة النهائية لكأس آسيا وخسرها، إلا أنه وصل لكأس العالم التي استضافتها مدينة دبي الإماراتية.