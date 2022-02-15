«جهندرا» تحصد برونزية بطولة أبوظبي لجمال الخيل في ختام المشاركة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت المشاركة البحرينية في بطولة أبوظبي الدولية (ب) لجمال الخيل العربية بتحقيق نتيجة مميزة عبر حصول البطلة «جهندرا» على الميدالية البرونزية في فئة الأفراس. وجسد هذا الإنجاز مكانة رياضة جمال الخيل العربية في المملكة والتي تحظى باهتمام ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومتابعة مستمرة واهتمام من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية.
وحظت المشاركة البحرينية بمتابعة دائمة من سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، لتسجل مكاسب عديدة عبر الحصول على مراكز متقدمة يأتي في مقدمتها «جهندرا» بحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية للفريق الملكي البحريني التابع للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ومن مربط المها للمالك أسامة الحرم.
من جانبه، تابع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة البحرينية في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن المشاركة البحرينية الايجابية في البطولة تؤكد مدى ازدهار والتطور الدائم لرياضة جمال الخيل العربية، مبينا أن المستوى الذي أفرزته المشاركة البحرينية كان مميزا ويستحق الثناء. وأشاد بالمستويات الرفيعة التي شهدتها المشاركة البحرينية في البطولة والتتويج بعدة مراكز متقدمة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
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