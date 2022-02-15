الرفاع يخطو بثبات نحو المحافظة على لقب الدوري بتخطيه الخالدية

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الرفاع خطواته الثابتة نحو الفاظ على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز عندما كرر فوزه على الخالدية بهدف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة، إذ أضاف الرفاع 3 نقاط جديدة ليصل برصيده إلى 29 نقطة وضعته في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ومطارديه المنامة، فيما تجرع الخالدية خسارته الأولى بقيادة مدربه الكرواتي دراغان وبقي رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع وتضاءلت آماله في المنافسة على اللقب.

ونجح الرفاع في الحفاظ على تقدمه بهدفه المبكر عن طريق السوري محمد عنز عبر تسديدة قوية فشل سيد شبر علوي التصدي لها في الشوط الأول «9»، وحاول الخالدية العودة للمباراة وتعديل النتيجة إلا أنه اصطدم بدفاع متماسك وقوي سماته التنظيم المثالي والمنظم على رغم كل المحاولات والتغييرات التي أجراها دراغان على أسلوب لعبه وطريقته خصوصا في الشوط الثاني، فيما لعب الرفاع بتوازن فني كفل له الخروج بنتيجة الفوز والنقاط الثلاث.

الرفاع الشرقي يواصل التقدم

في المباراة الأولى واصل الرفاع الشرقي تقدمه وانتصاراته بعدما تجاوز النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث خلف الرفاع والمنامة، فيما تجمد رصيد النجمة عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وتقدم النجمة بهدف مبكر عن طريق المغربي محمد أولاد «9»، إلا أن الشرقاوية ردوا عليه بثلاثية تناوب على تسجيلها الأردني سعيد مرجان «27»، وعمر دعيج «45»، وسامي الحسيني «71». وبدأ النجمة المباراة بداية مثالية من خلال فرصة ثمينة كاد يفتتح بها باب التسجيل بعد عرضية من رضا مرهون تطاول لها المدافع الشرقاوي محمد دعيج قبل أن تصل لمحمد أولاد «6»، ولم يتأخر أولاد في وضع النجمة بالمقدمة بعد متابعته لرأسية المدافع المتقدم سالم عادل إثر ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك «9».

الهدف النجماوي المبكر دفع بالرفاع الشرقي للتقدم للهجوم بحثا عن التعادل ودانت له السيطرة على مجريات اللعب وكان الفريق الأكثر استحواذا على الكرة، واعتمد على مهاجمه البرنس في الجهة اليسرى وهو ما جعله مصدر الخطورة، حيث نجح البرنس في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل إيمانويل، وتقدم سعيد مرجان للركلة ونفذها بنجاح في الشباك النجماوية معيدا المباراة لنقطة الصفر «27»، وواصل الرفاع الشرقي أفضليته وترجمها مع نهاية الشوط الأول لتقدم بعد كرة مخادعة من عمر دعيج سكنت الشباك «45». وفي الشوط الثاني حاول النجمة العودة واندفع للهجوم بحثا عن إدراك التعادل وسدد البرازيلي فيتور أبعدها الدوسري لركنية «55»، ورفض البرنس مضاعفة تقدم فريقه الرفاع الشرقي بعدما تباطأ في استثمار كرة مثالية بمنطقة الجزاء «61»، ونجح سامي الحسيني في تعزيز تقدم فريقه بعدما استثمر كرة من البديل لويز سددها بقوة في الشباك «71»، ولم تتغير النتيجة في الدقائق الأخيرة على رغم محاولات النجمة.