شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 85 طنًا من السلال في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 85 طنا و590 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها6000 فرد من الفئات الأكثر احتياجاُ، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في

اليمن.

وأشاد مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية OCHA بعدن رينيه نينهاوس بالمشروع، مؤكداً خلال زيارته لعملية توزيع السلال الغذائية أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة تشكل دوراً مهماً في منع حصول مجاعة في اليمن.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي يستهدف توزيع ما يزيد عن 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.