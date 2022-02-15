شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محال مخالفة للاشتراطات الصحية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز وادي جازان أمس، جولات تفتيشية ورقابية على المحال التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أنه من خلال الجولات أُغلق "3" محال مخالفة، ورصدت تجاوزات في أخرى تمثلت في تدن مستوى النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية وغيرها.