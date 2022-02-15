شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 200 ألف مستفيد من طوارئ القريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم قسم الطوارئ بمستشفى القريات العام خدماته العلاجية والإسعافية لـ 204904 مستفيدين, وذلك خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 97187 مريضاً, فيما بلغ عدد التنويم 26143 مريضاً .

وفي ذات السياق أنهى فريق طبي في مستشفى القريات العام معاناة مريضة كانت تشكو من سيلان في الأذن اليسرى، وتبين وجود التهاب حاد بعظمة الخشاء الأيسر؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية بعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وجرى استئصال عظمة الخشاء الأيسر وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن عدد الأسرة في مستشفى القريات يبلغ 240 سريراً.