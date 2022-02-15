شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة المرافق الجمالية والسياحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة الطائف برنامجًا لصيانة الأشكال الجمالية والنوافير والشلالات المائية، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، ويهدف البرنامج إلى تهيئة المرافق الجمالية بميادين المدينة والحدائق والمنتزهات العامة والساحات ومداخل ومخارج الطائف، وقد شرعت الإدارة العامة للحدائق والتجميل في أعمال التنفيذ مع استمرار جهود صيانة المرافق البلدية والمتنفسات العامة ورفع كفاءتها، وضمان استمراريتها في خدمة الأهالي والزوار، ويأتي هذا البرنامج ليشمل 60 نافورةً وشلالاً مائياً والعديد من الأشكال الجمالية بالمحافظة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن أعمال الصيانة للنوافير والشلالات والأشكال الجمالية الدورية تشمل فحص التمديدات وشبكات التزود بالمياه والمضخات والنوافير والكهرباء وأعمدة الإنارة التجميلية، وتغيير التالف منها.

وبينت أنها نفذت العديد من البرامج الميدانية والمعززة لجهود تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، وتسهم النوافير والشلالات في إضافة جمالية، وتتوزع مع الأشكال الجمالية في مواقع مختارة في المدينة والمواقع السياحية, مشيرة إلى أن خطط وبرامج الصيانة الشاملة والتي تنفذها الفرق الميدانية بصفة مستمرة تأتي لتعزيز الخدمات ورفع جودتها.