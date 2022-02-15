شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتنفيذي وزراء الأوقاف بالعالم الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية على السعودية والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر أصحاب المعالي والفضيلة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي، عن إدانتهم واستنكارهم لما تتعرض له المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشآت في كلا البلدين، وعد أصحاب المعالي هذه الممارسات بأنها اعتداء على الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ووجهتهم اليومية في صلواتهم، مؤكدين وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة، ودعوا العلماء والأئمة والخطباء والدعاة في جميع دول العالم الإسلامي لكشف فساد هذه الميليشيات، وفساد الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريًا وسياسيا، التي تهدد الدول والأوطان وتعرقل تنميتها.

ووافق المجلس، في البيان الختامي في القاهرة، أمس، لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي، في دورته الـ 13، على ما اقترحه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، بشأن اختيار عنوان المؤتمر وموعده، وأن يكون العنوان «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال»، وما ذكره من حاجة الناس إلى هذا الموضوع بهدف تعزيز الوعي الوسطي في المجتمعات الإسلامية، وما تعانيه الأمة من فريقين فريق الغلو والتشدد وفريق الانحلال والتحلل، وما أبداه من أهمية عقده في أقرب وقت ممكن، لتدارس ما يحيط بالعالم الإسلامي من تحديات ومخاطر، وبعد تداول الرأي حيال ما تفضل به، قرر المجلس توجيه الشكر لرئيس المجلس الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ على دعوته الكريمة، واستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية، واختيار عنوان المؤتمر «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال» عنوانًا وشعارًا للمؤتمر العام التاسع، مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كافٍ.