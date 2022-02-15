شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ «المعارض والمؤتمرات»: وفروا الكوادر البشرية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين.

قبول الأوسمة

ويهدف مشروع النظام المقترح في (16) مادة، إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على الحصول على الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.

وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار قدمه رئيس اللجنة د. فهد التخيفي.

الخطط الدراسية

طالب عضو المجلس د. عبدالله النجار، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.

ودعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية. وطالب عضو المجلس زاهر الشهري الهيئة بتوفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

جرائم التزوير

وناقش المجلس مقترحا لتعديل المادة «الثالثة والعشرين» من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/ 2/ 1435هـ، المقدم من عضو المجلس د. واصل المذن استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، حيث استعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم.

وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

المشاورات السياسية

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.