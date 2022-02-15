شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف عملية جراحية بمستشفى خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الطبية بمستشفى خميس مشيط أكثر من 4 آلاف عملية شملت جميع التخصصات الطبية المختلفة بما في ذلك عمليات جراحة القلب والصدر، خلال العام الماضي.

وأوضحت «صحة عسير» أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى بلغ 144276، فيما أُجريت أكثر من 124 ألف فحص إشعاعي.

وأشارت إلى صرف 222824 وصفة طبية، مبينةً أن عدد المستفيدين من أقسام المختبر بلغ 87304، وعدد المتبرعين بالدم 2448، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي 4956، وذلك عبر 35512 جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى تنفيذ 2332 زيارة منزلية.