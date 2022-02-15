شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات مستهدفة.. إعفاءات مالية وتعليمية وصحية لحاملي الإقامة المميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري مركز الإقامة المميزة، تعديلات جديدة على أحكام الإقامة، وذلك في سياق المشروع الذي طرحه للعموم عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بإتاحة غير السعودي من غير الفئات المستهدفة الحصول على الإقامة المميزة، إضافة إلى منح حملة الإقامة المميزة إعفاءات السعوديين في الخدمات الصحية والتعليمية وتأشيرات زيارة للأقارب وذلك انطلاقا من اختصاصه بالإشراف على هذا النشاط.

تعزيز المرونة

وطرح المركز مسودة التعديلات الجديدة أمام المهتمين والمختصين لإبداء الرأي حيالها، وتهدف التعديلات إلى تعزيز المرونة وتوضيح الإجراءات والأحكام ذات العلاقة، وأن تتناسب مع مستهدفات المملكة الحالية والمستجدة. وتستهدف الإقامة المميزة خمس فئات رئيسة هي: كفاءة استثنائية، موهبة، مستثمر أعمال، رائد أعمال ومالك عقار.

تأشيرات الأقارب

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق منها الإقامة في المملكة مع أسرته والإعفاءات التي يتمتع بها السعودي فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية وعدم خضوعه وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص مع إمكانية استخراج تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية، كما يجوز له امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق التي يمنع التملك فيها نظاما، والمناطق الحدودية والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز «تسعا وتسعين» سنة، ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلى الغير.

وسائل النقل

كما يجور امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أفراد أسرته، فيما عدا العمل في المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها. كما أن له حرية خروجه وأسرته من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة و‌استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها ومزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.