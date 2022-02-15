شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية 400 ممارس صحي للحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية دورات تدريبية في مجال الاستعداد للحرائق والإخلاء، استهدفت بذلك تدريب 462 ممارسا صحيا التي نظمتها في القطاع الخاص لرفع جاهزية الممارسين الصحيين في المنشأة الصحية، وإعداد خطة للطوارئ والإخلاء ومعرفة المهام والمسؤوليات لسرعة الاستجابة في حال حدوث حريق لا قدر الله. وأوضحت صحة الشرقية أن تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبة للممارسين الصحيين ينعكس إيجابا على مستوى الأمن الصحي، ويُعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية والكوارث الطبيعية.