شكرا لقرائتكم خبر عن 700 جولة لمتابعة التدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة 702 جولة رقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك خلال شهر فبراير للعام الحالي.

وأشارت إلى أنها نفذت 338 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات خلال الفترة 6 -2/ 2022م حتى 12 / 2 / 2022م، حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و20 زيارة للمراكز الحكومية، و75 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 165 زيارة للصيدليات، و15 زيارة مختبرات. وأكدت صحة المدينة استمرارية عمل الفرق التفتيشية الميدانية لجميع المواقع للتأكد من تطبيق التعليمات في جميع المواقع للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.