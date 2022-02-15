شكرا لقرائتكم خبر عن «ممتثل 2» تعزز الرقابة الاحترازية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات حملة «ممتثل 2» في المراكز التجارية، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إضافةً إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات م. عبدالله الزايدي، أن الحملة تستهدف دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال 2 وتنفيذ اللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في عملية التوعية بأهمية الامتثال في المحافظة، على سلامة مرتادي المجمعات والأسواق التجارية ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج ممتثل 2 البلدي ومستهدفاته.

وبيّن الزايدي أن من الرسائل التوعوية في تعزيز امتثال 2 التدابير الوقائية الذاتية، منها لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.