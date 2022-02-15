شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نسب الإنجاز بـ 4 مشاريع تطويرية في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج، أمس، على سير العمل، ونسب الإنجاز في عدد من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها، وبعض مداخل المحافظة، وشملت الجولة، مدخل شارع الملك عبدالعزيز، ودوار الحمراء، ومشروع تطوير مدخل شارع المدينة المنورة، ومدخل شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز الغربي.

واجتمع خلال الجولة مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم، وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، ووجَّه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، والتي تستهدف تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية، وسعيًا لتحقيق مفهوم جودة الحياة وأنسنة المدن، والتي هي مستهدف ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تهيئة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خاصة المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية.

وأكد أهمية المشاريع التي تستهدف التنظيم والتخطيط والتأهيل وتنفيذ الخطط والبرامج المعدة من قبل بلدية الجبيل، ومناقشة عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية، نظراً لما لها من نهضة تنموية كبيرة إلى جانب متابعة شبكة الطرق ومشروع تحسين وتجميل مداخل المدينة ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والخدمات البلدية الأخرى.

ولفت إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيداً بنسب الإنجاز القائمة في عدد من المواقع التي تشرف عليها بلدية محافظة الجبيل. وشدد م. آل عريج على أن هذه المشاريع تأتي لخدمة المواطنين والمقيمين ورواد المحافظة، مشيرًا إلى حرص البلدية على تنفيذها وفق أعلى مقاييس الجودة والجدول الزمني المحدد لها.