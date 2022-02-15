شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 164 مليون ريال رواتب متأخرة بإشراف «المخاطر العمالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشرفت إدارة المخاطر العمالية والأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، على تسليم الرواتب المتأخرة للعمالة، بقيمة 164.696.057 ريالًا، وذلك من خلال متابعتها مع الشركات المتعثرة وتذليل كافة الصعوبات لها، وتوضيح الطرق النظامية التي تستطيع الشركات العمل بموجبها لمعالجة الأوضاع. وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أن التدخل السريع من قبل إدارة المخاطر العمالية والأزمات يسهم بصورة فعالة في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات إثر التغيرات الاقتصادية والعمالية التي تمر بها، للنهوض بها والخروج من أزمتها واستمرار عجلة التنمية الاقتصادية.