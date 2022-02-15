شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1240 كجم لحوم مجمدة تباع كـ«طازجة» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت ‫بلدية وسط الدمام، وبالتعاون مع وزارة التجارة، أمس الأول، ما يقارب 1240 كيلو جرامًا من اللحوم، كانت جاهزة للتوزيع، وذلك في مخالفة سوء تداول اللحوم الغذائية، حيث يتم صهر اللحوم المجمدة وبيعها كلحوم طازجة، ورصد عدة مخالفات صحية أخرى.

‏وأوضح رئيس البلدية م. حاتم الغامدي، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية، حيال تلك المخالفات وإتلاف كامل الكمية، مشيرًا إلى أن هذا الرصد هو امتداد لجهود البلدية في الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية.

وأبان م. الغامدي أن هذه الجولات والزيارات والحملات تستهدف تطبيق كافة الاشتراطات البلدية لضمان حفظ وتوزيع الأغذية بطريقة نظامية وسليمة حفاظاً على سلامة الجميع، داعيًا إلى التعاون مع هذه الجهود المبذولة والإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية الصحية أو ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، وذلك من خلال مركز البلاغات «940» ليتسنى للبلدية إكمال الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.