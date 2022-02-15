شكرا لقرائتكم خبر عن «البرتقالي».. لون المشروع الجديد لـ«نظافة الجفر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت أمانة محافظة الأحساء خطتها لإحلال مشروع النظافة الجديد لمدينة الجفر وتوابعها، وتفقد أمين الأحساء م. عصام الملا، معدات وآليات وعاملي النظافة؛ للوقوف على اكتمال الانطلاقة والتأكيد على جودة التنفيذ والأداء، ورافقه وكيل الأمين للخدمات م. فهد الزهراني، ورئيس بلدية الجفر م. عبدالله العتيبي، ومدير الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر، في ظل تخصيص آلية رقابية وإشرافية لمتابعة تنفيذ المشروع.

وأكد الملا أن المشروع يأتي انطلاقًا من الحاجة الفعلية المتوائمة مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية للمنطقة، في ظل الدعم اللا محدود من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله - لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص تحقيقاً للمستهدفات الخدمية وتدعيماً لبرنامج جودة الحياة.

وأضاف إن المشروع يستهدف الارتقاء بأعمال النظافة العامة في مدينة الجفر وتوابعها، تنفيذ خطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة، وتخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة، والوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق أهداف المشروع، لافتًا إلى تحديد اللون «البرتقالي» للمشروع، ويشمل ذلك الزي الموحد للعاملين والآليات والمركبات.