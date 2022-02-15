شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كوري يطلع على الخيارات والمبادرات النموذجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، سبل التعاون المشترك لفتح آفاق أوسع في مجالات الاستثمارات، مع مستثمرين من جمهورية كوريا الجنوبية، خلال استقبالهم، أمس، مقدمًا لهم نبذة عن المشاريع والفرص والخدمات الاستثمارية بالأمانة.

وأكد م. الجبير أن الأمانة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ لتعزيز الاستثمارات بالمنطقة من خلال فتح المجال للمستثمرين الأجانب، ومن خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال المحليين وإشراك المجتمع في صناعة الاستثمار البلدي وتقديم الخدمات التي ترتقي بمنظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات عبر طرح خيارات عديدة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية النموذجية التي تدعم تنمية المنطقة، وتحقيق عناصر جودة الحياة، وتوفير الأنشطة السياحية، والترفيهية، والرياضية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، وهيئة تطوير الشرقية، مؤكدًا استمرار الأمانة في تقديم كل البرامج والمشاريع التي تساهم في تنمية المنطقة وفق الخطط الإستراتيجية والرؤى المستقبلية للمملكة العربية السعودية.

بعدها قام المستثمرون بجولة على مركز التميز الاستثماري الذي يستهدف خدمة المستثمرين ودعمهم وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم وتراخيصهم، واطلعوا خلالها على الفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية.

جاء ذلك بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات م. حمدان العرادي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان.