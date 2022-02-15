شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الإعلام أسهم في تعزيز ريادة المملكة عبر الزمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتطور الذي يشهده الإعلام السعودي بمختلف تخصصاته، ومواكبته للتقنيات العالمية التي تعزز من جودة المحتوى.

نقل المعلومات

وأكد سموه ضرورة الحصول على المعلومة من مصادرها، ونقلها بحيادية، لتصل للمتلقي مكتملة وواضحة، للقضاء على الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيدا بالتطور الذي يشهده الإعلام المرئي في المملكة ومواكبته للمتغيرات العالمية وسرعة إيصال المعلومة.

تنظيم وتطوير

وقال سموه: إن تنظيم وتطوير صناعة الإعلام يهيئ بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار الإعلامي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، فالدور الإعلامي كان ولا يزال أحد أبرز العناصر الأساسية التي أسهمت عبر الزمن في تعزيز ريادة المملكة، وتحقيق تطلعاتها السياسية والتنموية والاجتماعية.

عمق وتنوع

وأضاف سموه: المنطقة الشرقية تعد من أكبر وأهم المناطق في المملكة ولها منافذ مع كافة الدول الشقيقة في الخليج، ومن المهم أن يواكب الإعلام أهمية المنطقة وعمقها التاريخي وتنوعها الاجتماعي ومزاياها الاقتصادية وما تشهده من أحداث ومبادرات تقدم بأيدي أبنائها، وهو ما نحث عليه كافة وسائل الإعلام العاملة في المنطقة.

إنجازات القطاع

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتليفزيون مهدي سعد المزارقة، يرافقه عدد من منسوبي القطاع، والذين قدموا لسموه عرضا عن إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية.

تطور كبير

من ناحيته، أوضح المزارقة أن القطاع الشرقي بالإذاعة والتليفزيون بالمنطقة شهد تطورا كبيرا، وبلغ المجموع الكلي للتغطيات 3590 تغطية لعام 2021، من خلال مساحة التغطية التليفزيونية والإذاعية في المناطق والمدن والمحافظات والقرى التابعة للمنطقة الشرقية.

التقارير والتغطيات

وأضاف: أصبحنا نرى التقارير والتغطيات في جميع قنوات التليفزيون السعودي بشكل أكبر من خلال شبكة مراسلين منتشرين تليفزيونيا وإذاعيا لنقل الحدث أولا بأول بكوادر بشرية سعودية شابة ذات كفاءة عالية من مختلف التخصصات الإعلامية والفنية والهندسية وبأجهزة رقمية حديثة تلبي احتياجات القطاع الشرقي في تنفيذ مهامه.

ملامح التحول

وتابع: مشروع قطاعات المناطق في هيئة الإذاعة والتليفزيون بدوره قام بتحويل محطات ومراكز المناطق التليفزيونية والإذاعية إلى قطاعات «القطاع الشرقي - القطاع الغربي - القطاع الجنوبي - القطاع الشمالي الغربي - القطاع الشمالي»، وظهرت ملامح هذا التحول جلية في القطاع الشرقي.

مراكز إنتاج

وبين المزارقة أنه يتبع القطاع الشرقي تليفزيون الدمام وإذاعة الدمام ومركز إنتاج الأحساء ومركز إنتاج حفر الباطن ومراكز إرسال الجبيل والخفجي والنعيرية والقرية العليا والصمان، وتغطي هذه المراكز جميع الأحداث في جميع محافظات ومدن وهجر المنطقة الشرقية الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، صفوى، سيهات، عنك، النابية، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الخفجي، الأحساء وضواحيها، حفر الباطن، النعيرية، القرية العليا، قرية الصمان، عين دار بالإضافة إلى العديد من القرى والأماكن التي لم تكن تصلها ميكروفونات المراسلين وعدسات كاميرات المصورين.

دعم وتوجيه

ورفع المزارقة شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للقطاع الشرقي وتوجيهاته الدائمة التي لها أثر بالغ على نجاح ما يقدم من خلال القطاع الشرقي.