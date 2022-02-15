تحييد خطر حيوانات مفترسة في بريدة

وأوضح المركز أن فريقًا من المتخصصين بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة التي تتضمن أسدا وذئبا، بالإضافة إلى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.
وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية، بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، وذلك من خلال خدمة تقديم.
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