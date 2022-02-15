شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بيت السرد يكرم الأديب عبدالله العبد المحسن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفي جمعية الثقافة والفنون بالدمام باليوم العالمي للقصة القصيرة عبر إطلاق مهرجان بيت السرد للقصة القصيرة 2022 بنسخته الخامسة والمستمر لمدة 3 أيام.

وارتكزت برمجة المهرجان لهذا العام على تكريم عبد الله العبد المحسن، وهو قاص وأديب سعودي، ولد في القطيف عام 1950م، نشر إنتاجه القصصي في الصحف السعودية والعربية، ومن أبرز إصداراته السردية مجموعة (شروخ في وجه الأسفلت) القصصية، ورواية (من أغوى شريفة؟).