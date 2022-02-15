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مهرجان بيت السرد يكرم الأديب عبدالله العبد المحسن

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الدمام - شريف احمد - تحتفي جمعية الثقافة والفنون بالدمام باليوم العالمي للقصة القصيرة عبر إطلاق مهرجان بيت السرد للقصة القصيرة 2022 بنسخته الخامسة والمستمر لمدة 3 أيام.

وارتكزت برمجة المهرجان لهذا العام على تكريم عبد الله العبد المحسن، وهو قاص وأديب سعودي، ولد في القطيف عام 1950م، نشر إنتاجه القصصي في الصحف والعربية، ومن أبرز إصداراته السردية مجموعة (شروخ في وجه الأسفلت) القصصية، ورواية (من أغوى شريفة؟).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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