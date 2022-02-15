شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الدولية لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (12) لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (15) متدربًا يمثلون (10) دول من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة.