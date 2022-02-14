من هي نور عماشة؟

محمد بن مسعود - الدمام - نور عماشة هي إعلامية ومذيعة لبنانية ولدت في مدينة بيروت في العام 1986. تشغل نور حالياً وظيفة مقدمة للبرامج والنشرات الاقتصادية في قناة الشرق للأخبار.

المؤهلات العلمية

تحمل نور شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وشهادة الماجستير في السياسة العامة. أنهت عماشة مرحلة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية عام 2007. التحقت عماشة بعدها ببرنامج الماجستير في جامعة نورث وسترن شيكاغو في الولايات المتحدة، لتدرس السياسة العامة وركزت خلال رحلتها الدراسية في نورث ويسترن على السياسات الاقتصادية. أنهت نور متطلبات برنامج الماجستير وحصلت على شهادتها في العام 2009.

حياتها المهنية

عملت نور عماشة كباحثة في الجامعة الأمريكية ومحاضرة جامعية في لبنان في الفترة التي امتدت بين عامي 2011 و2014، أثناء تلك الفترة أعطت عماشة المحاضرات في مواد الاقتصاد والإحصاء، والرياضيات للاقتصاد.

في العام 2014، انتقلت عماشة مع زوجها إلى دبي ورزقت بتوأمها تيا وكريم. عادت نور لتستكمل مشوارها المهني لتعمل مع البنك الدولي على أحد المشاريع البحثية.

كانت المحطة العملية التالية للإعلامية اللبنانية هي كتابة المقالات لأحد مجلات الأعمال في دبي. أصبحت نور بعد ذلك جزءاً من الفريق الاقتصادي في قناة العربية، حيث انضمت كمعدة وكاتبة للتقارير الاقتصادية، كما قامت بإجراء المقابلات مع العديد من المدراء ومتخذي القرارات في مختلف الشركات في المنطقة.

أنهت عماشة مشوارها في العربية بعد ثلاث سنوات، وانتقلت للعمل في قناة الحرة. انضمت المذيعة اللبنانية لفريق القناة المتخصص بمجال الأعمال والاقتصاد في دبي. على مدى عام من عملها كمراسلة اقتصادية لقناة الحرة قامت نور عماشة بتغطية مختلف الأحداث الاقتصادية والمؤتمرات المتعلقة بالأعمال والاقتصاد والتي أقيمت في الإمارات.

توجهت نور عماشة في عام 2019 للعمل في قناة “CNBC عربية”. شغلت عماشة وظيفة مذيعة ومقدمة للأخبار الاقتصادية، وتولت تقديم برنامجين اقتصاديين هما البوصلة ومسار السوق وغطت عبرهما مجريات سوق البورصة في الخليج والدول العربية والعالم.

كانت الوجهة التالية للمذيعة اللبنانية هي قناة الشرق للأخبار، حيث انضمت لفريق القناة في سبتمبر 2020 كمعدة ومذيعة ومقدمة للأخبار والبرامج الاقتصادية.

ما البرامج التي تقدمها؟

برنامج الجلسة الأولى: وهو أحد البرامج المقدمة على قناة الشرق للأخبار والذي يركز على تغطية أهم الأخبار والأحداث في المنطقة كما يتطرق لأداء الأسواق المالية وأهم تطورات مؤشراتها.

هل تمتلك عماشة أي حسابات اجتماعية؟

لنور عماشة حضور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك حساب فيسبوك، وحساب إنستغرام، وحساب موثق على تويتر.

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