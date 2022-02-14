الطيور تتصدر المشاريع العضوية في 2020

رصدت إحصائية صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعداد الحيوانات والطيور وخلايا النحل بالمشاريع العضوية في المملكة خلال 2020، حيث بلغ إجمالي عدد الأبقار 564، والأغنام والماعز 2880، والجمال 57، وجاء إجمالي عدد الطيور بعدد 11360، وخلايا النحل 6003. كما بلغ إنتاج حليب الأبقار ومشتقاته 390، والطيور (بيض مائدة) 454000، وعسل النحل 22700.



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