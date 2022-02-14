المرحلة التجريبية لحافلات مكة تنطلق اليوم

تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم، المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة (حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام. ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وستنطلق أول رحلة تجريبية الساعة 5:30 صباحا عبر المسار 7A، تحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام. وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن. وستوفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين. ومن المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الـ 12 في الفترة المقبلة حسب الخطة الموضوعة. ويعمل المركز الموحد للنقل في مكة «نقل مكة»، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات «حافلات مكة» الذي سيشغل على أربع مراحل في الأشهر المقبلة.



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