شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان "خطة العمل العالمية"، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري بحث آليات تعزيز تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس عالمياً على إثر ظهور العديد من المتحورات التي انتشرت مؤخراً في بعض دول العالم.

وناقش الاجتماع الوزاري "خطة العمل العالمية" التي تتضمن 6 مسارات، هي: التحصين باللقاحات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، ودعم منسوبي القطاع الصحي، والتوسع في فحوصات فيروس كورونا، والعمل على تعزيز بنية الأمن الصحي الدولية.

ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ماقامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م، حيث دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعت للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).