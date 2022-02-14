الفيصل يعلن الفائزين في جائزة مكة للتميز ومبادرات الملتقى الثقافي

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وفي جائزة مكة للتميز، تم تحكيم «217» عملا تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة، وتفاعلت الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طيلة 12 عاما تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.
وشهدت الدورة الحالية للجائزة إطلاق أمير منطقة مكة المكرمة المنصة الرقمية للجائزة، التي أسهمت في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم.
وفي شأن ملتقى مكة الثقافي، تقدم لدورته الحالية «411» مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، وشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد ومحافظات المنطقة الأمر الذي نتج عنه تنفيذ مبادرات تقنية، وسيعلن أمير مكة الفائزين التسعة بجوائز الملتقى عن دورته الخامسة في أفرع الإبداع للمبادرات المؤسسية، والإبداع للمبادرات الفردية، والإبداع لمبادرات المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى.
الهدف من جائزة مكة للتميز:
- الوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء.
- تشجيع التنافس بين الجهات والأفراد.
- تكريم المتميزين.
- تعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خصِصت لتبادل التجارب الناجحة.
- تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن.
- إتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة.
- التنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج.
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