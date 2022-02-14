شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يعلن الفائزين في جائزة مكة للتميز ومبادرات الملتقى الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، اليوم، عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، كذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

وفي جائزة مكة للتميز، تم تحكيم «217» عملا تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة، وتفاعلت الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طيلة 12 عاما تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وشهدت الدورة الحالية للجائزة إطلاق أمير منطقة مكة المكرمة المنصة الرقمية للجائزة، التي أسهمت في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم.

وفي شأن ملتقى مكة الثقافي، تقدم لدورته الحالية «411» مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، وشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد ومحافظات المنطقة الأمر الذي نتج عنه تنفيذ مبادرات تقنية، وسيعلن أمير مكة الفائزين التسعة بجوائز الملتقى عن دورته الخامسة في أفرع الإبداع للمبادرات المؤسسية، والإبداع للمبادرات الفردية، والإبداع لمبادرات المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى.

الهدف من جائزة مكة للتميز:

