ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مقيما ومخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية ضبط بحوزتهما 5.1 كجم من مادة الميثامفيتامين «الشبو». وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 5.1 كجم من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.



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