شكرا لقرائتكم خبر طلاب الجامعات السعودية يبتكرون حلولا لمشكلات واقعية بـ«تحدي أفكار كاوست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت 3 فرق في تحدي الأفكار (KAUST Ignite) الذي استضافته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI) في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الحالي.

وصمم هذا الحدث لإتاحة الفرصة لطلبة الجامعات السعودية لطرح أفكارهم وحلولهم المبتكرة لبعض من أكبر القضايا الإقليمية والعالمية متسلحين بتفكيرهم الريادي والإبداعي وخبرتهم التعليمية وشغفهم بحل المشكلات.

وقال مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست هتان أحمد « يبدأ كل حدث في تحدي الأفكار بسؤال بسيط: كيف نطور حلولا يمكن أن تغير العالم؟

نحن محظوظون جدا بشراكة وزارة الحج والعمرة والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تصميم التحديات الرئيسة لهذا الحدث وتوفير فرص التوجيه والإرشاد.

لقد لمسنا مستوى ملهما من الابتكار في هذه الأيام القليلة الأمر الذي منحنا جميعا أملا كبيرا في المستقبل».

وشارك 94 طالبا وطالبة من 18 جامعة سعودية في هذا التحدي، وكان بعضهم من خريجي دورة «مغامرات ريادة الأعمال» التدريبية التي أقيمت حديثا في كاوست عبر الإنترنت.

ووزع الطلبة في فرق مكونة من 5 أفراد بحسب مهاراتهم الفردية وخلفياتهم الأكاديمية، ثم عرضت عليهم تحديات واقعية تواجه القطاع الصناعي في المملكة. واستطاع الطلبة تقديم أفكار أصلية متميزة شرحوا فيها عمليات التفكير الخاصة بهم، وخطوات حلولهم وأثرها الإيجابي على العالم.

وتواصل كاوست التزامها في دفع عجلة الابتكار وتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم التحول الاقتصادي في المملكة من خلال برامجها التي تدعم الأفكار الواعدة والمبتكرة والتي تخرج منها أكثر من 24,000 مبتكر ومبتكرة من فئة الشباب، فضلا برامج تسريع المشاريع والشركات الناشئة التي أسهمت بتخريج 325 شركة ناشئة تسهم في معالجة تحديات المناخ والأمن الغذائي والمائي والطاقة والاستدامة.

التحديات المقدمة والفرق الفائزة:

• تطوير طريقة مبتكرة لتحضير الأطعمة في الأماكن المقدسة تتميز بالجودة وسهولة الإتاحة والقيمة الغذائية العالية.

- التحدي مقدم من وزارة الحج والعمرة

- الفريق الفائز: بيسكت (Biscuit)

- ابتكارهم عبارة عن حزمة أواني طبخ قابلة للتحلل وإعادة التدوير.

• تحسين تحلية المياه من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة البديلة ومعالجة تأثير قناديل البحر على إنتاج المياه العذبة.

- التحدي مقدم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

- الفريق الفائز: مانغروف (Mangrove)

- ابتكارهم عبارة عن مصيدة غير مؤذية لقناديل البحر تسمح بنقلها بعيدا عن محطات التحلية لمناطق أخرى من البحر.

• تحسين تقنيات الكشف عن الحيوانات والطيور البرية والحد من ارتطام الطيور بالطائرات.

- التحدي مقدم من الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران

- الفريق الفائز: فيوتشر سيكرز (Future Seekers)

- ابتكارهم يدور حول استخدام الترددات اللاسلكية لإزعاج الطيور ودفعها لمغادرة المطارات ومواقع الطيران.