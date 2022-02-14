شكرا لقرائتكم خبر 11 مليون زائر في «موسم الرياض» من 125 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن تخطي عدد زوار موسم الرياض الموسم الثاني حاجز الـ11 مليون زائر، فيما بلغ عدد الحضور الدولي مليون شخص من 25 دولة.

ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في أكتوبر الماضي تحت شعار «تخيل أكثر»، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع.

ويشمل 14 منطقة مختلفة ومتنوعة تتوزع في أرجاء العاصمة، منها حديقة الألعاب وينتر ويندرلاند، ورياض بوليفارد سيتي، ومنطقة المربع وواجهة الرياض، ورياض سفاري، وقرية زمان، وشجرة السلام، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.

وتم عرض أكثر من 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومباريات دولية وعروض للمصارعة الحرة منذ انطلاقه حتى الآن.

موسم الرياض بالأرقام

1.6 مليون عدد الحضور من داخل المملكة

8.3 ملايين عدد الحضور من داخل الرياض

22532 زائرا من الولايات المتحدة

20104 زائرين من بريطانيا

8815 زائرا من فرنسا

1255 شركة شاركت في الفعاليات

150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

8227 زائرا من روسيا

7332 زائرا من كندا