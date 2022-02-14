11 مليون زائر في «موسم الرياض» من 125 دولة

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ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في أكتوبر الماضي تحت شعار «تخيل أكثر»، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع.
ويشمل 14 منطقة مختلفة ومتنوعة تتوزع في أرجاء العاصمة، منها حديقة الألعاب وينتر ويندرلاند، ورياض بوليفارد سيتي، ومنطقة المربع وواجهة الرياض، ورياض سفاري، وقرية زمان، وشجرة السلام، وغيرها من المواقع التي تسهم في تنوع برامج الموسم وفعالياته الشاملة لمختلف الجوانب الترفيهية.
وتم عرض أكثر من 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومباريات دولية وعروض للمصارعة الحرة منذ انطلاقه حتى الآن.
موسم الرياض بالأرقام
1.6 مليون عدد الحضور من داخل المملكة
8.3 ملايين عدد الحضور من داخل الرياض
22532 زائرا من الولايات المتحدة
20104 زائرين من بريطانيا
8815 زائرا من فرنسا
1255 شركة شاركت في الفعاليات
150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة
8227 زائرا من روسيا
7332 زائرا من كندا
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