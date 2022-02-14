مكة والرياض الأعلى في حرائق 2020.. والخسائر 83 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر من الحرائق بـ 14271 عملية إطفاء، تلتها الرياض بـ 11308 عمليات إطفاء، وفقا لما أظهر تقرير الدفاع المدني لعام 2020 م. وارتفع مجموع عمليات الإطفاء إلى 48231 عملية مقارنة بـ 44636 عملية في العام السابق 2019 م، كما ارتفعت جراء ذلك الخسائر المادية لتبلغ 83 مليون و 373662 ألف ريال مقارنة بخسائر بلغت 51 مليونا و 766486 ألف ريال عام 2019 م.

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