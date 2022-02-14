مبادرة «لأجل صحتك» تقدم الرعاية لـ500 يتيم بمكة

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وبين المتحدث الرسمي بصحة المنطقة حمد بن فيحان أن المبادرة تتضمن الكشف وعلاج الأسنان، والكشف الجراحي، والكشف الحركي، إضافة لتقديم نصائح غذائية وإرشادات للصحة العامة، مشيرا إلى أنه استفاد منها 500 يتيم من أبناء المنطقة، كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة 72، بواقع 3280 ساعة تطوعية.
من جانبها، أوضحت مدير إدارة التطوع الصحي وبرنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن المبادرة تأتي على جانبين، أولهما للمشاركة المجتمعية، والثاني التطوع الصحي، حيث تكاتف المجتمع المكي لتنفيذ هذه المبادرة بمشاركة عدد من جهات القطاع الخاص؛ بهدف تقديم العلاج وتوعية الأطفال الأيتام باستخدام أسلوب الترفيه.
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