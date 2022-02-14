«مسك» .. صناعة التغيير الإيجابي بتأهيل القيادات الشابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشغف بتطوير وقيادة المملكة نحو المستقبل، وصناعة القادة لمختلف القطاعات، وصناعة التغيير الإيجابي لتحقيق التطلعات المستقبلية .. أهداف ثلاثة تشكل العناوين الرئيسة لمؤسسة «مسك الخيرية» التي أطلقت أعمال الدفعة الثانية من برنامج «قادة 2030» أخيرا بهدف صناعة 1000 قائد، وهو ما وصف بالبرنامج التأهيلي الفريد من نوعه.

وفي خطوة هدفت إلى المزج بين خبرات مهنية متنوعة تسفر عن مبادرات وبرامج وطنية تصنع التغيير تم اختيار 90 مشاركا من بين 6 آلاف متقدم ينحدرون من مختلف قطاعات العمل بالمملكة، الخاص والحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومن قطاعات مهنية وأنشطة اقتصادية عدة، 47 % منهم يعملون في مناصب إدارية تنفيذية، و56 % يحملون خبرات مهنية دولية تزيد عن سنتين.

وإجماليا، يسعى البرنامج إلى بناء الشخصيات القيادية، ونسج شبكة من القياديين المؤثرين وتدريبهم على تبني توجهات فكرية مختلفة، للتعامل مع تحديات التنمية غير المسبوقة في المملكة. ويتكون البرنامج من 5 وحدات تدريبية هي «التوعية، والاكتشاف، والبناء، والنمو، والتطور»، وتقدمه «مسك» مع شركاء أكاديميين دوليين، ويأتي أحد أهم محاور البرنامج بالمشروع النهائي الذي تشرف عليه نخبة من قادة الفكر من شركاء البرنامج المحليين والعالميين يصب في مصلحة تحقيق أحد أهداف الرؤية، حيث تناقش مهام واقعية متعددة الجوانب، في مجموعات عمل صغيرة مختارة خاصة لبيئة الأعمال السعودية.

وتحتوي كل وحدة تدريبية على جوانب متعددة من اكتساب مهارات القيادة، وأدوات المرونة الفكرية والسلوكية، وبمنظار واحد من عينين: عين عالمية، للإفادة من أحدث المعايير والممارسات القيادية، وعين محلية، لتوظيف هذه المعايير بالمملكة.

وتنطلق «مسك» من خلال البرنامج بمرحلتيه الأولى والثانية، نحو نوعية جديدة من البرامج، تهدف إلى النهوض بمهارات القادة.

عة الثانية من برنامج القادة:

- الهدف الأساسي صناعة 1000 قائد

- 6 آلاف متقدم من كافة المناطق

- 90 مشاركا تم اختيارهم

- 47 % يعملون بمناصب إدارية وتنفيذية

- 56 % يحملون خبرات مهنية دولية

البرنامج يعمل وفق مسارين

- دعم القادة في تحديد وتطوير أسلوبهم القيادي بشكل فردي وخاص

- مشروع التخرج الذي يربط بين التعليم النظري والعملي بشكل متكامل