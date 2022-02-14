برنامج تربوي بالجامعة الإسلامية لتشجيع نشر البحوث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة الخريجين أمس الأول، البرنامج التربوي، بالتعاون مع الجامعة السلفية في الهند، ويستمر لمدة أربعة أيام، عبر منصة البلاك بورد. ويهدف التعاون بين الجامعة الإسلامية والجامعة السلفية إلى المشاركة في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع نشر البحوث والمقالات في الدوريات والمجلات العلمية.



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