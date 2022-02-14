شكرا لقرائتكم خبر تنمية المهارات الإبداعية لطلاب جامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى صقل مهارات الطالبات والخريجات، أطلق مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة من البرامج والورش ضمن خطته التدريبية لفبراير الحالي، التي تهدف لتنمية المهارات الإبداعية ونشر المعرفة الرقمية والقيادية للطالبات وخريجات الجامعة. واشتملت على حزمة متنوعة من الدورات والورش التدريبية منها: دورة تعلم أساسيات برمجة تطبيقات الأندرويد، وبرنامج الحوسبة السحابية، وورشة عمل جلسات الابتكار، ودورة التحول الرقمي التقني في المملكة وفرص العمل وغيرها.



كانت هذه تفاصيل خبر تنمية المهارات الإبداعية لطلاب جامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.