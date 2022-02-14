تدريب طلاب وطالبات من 40 جامعة على الوسطية والاعتدال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي، نفذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجين تدريبيين بالشراكة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة، استفاد منها 140 متدربا من طلاب وطالبات 40 جامعة وكلية بالمملكة. وتناولت البرامج عدة محاور منها سبل ممارسة الحوار الإيجابي مع أبناء الثقافات الأخرى، ودور المبادرات الوطنية في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الوسط الجامعي، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.



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