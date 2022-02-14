أمانة جدة تعلن خطة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية

أعلنت أمانة مدينة جدة عن الخطة الزمنية لأعمال الإشعار و الإزالة وذلك في 28 حيا حيث بدأت بحي غليل في 23 أكتوبر الماضي وتنتهي في حي الربوة يوم 11 يونيو المقبل.
كما أعلنت الأمانة أيضا عنخطتها بالنسبة للأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.
ويمكن الإطلاع على الخطة من خلال الجداول المرفقة.
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